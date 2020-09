Quale sarebbe l'arma nucleare "che Xi e Putin si sognano..." annunciata da Trump

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ha rivelato al giornalista Bob Woodward che gli Usa hanno creato una nuova arma nucleare, "cose che non hai mai visto o sentito". Non è chiaro a cosa si riferisse Trump. Ma Woodward ha poi cercato la conferma e le fonti - scrive nel suo nuovo libro, 'Rage'- gli hanno confermato che effettivamente l'esercito americano ha un nuovo sistema bellico segreto, ma sono rimaste sorprese del fatto che Trump ne abbia parlato.

"Ho costruito un sistema bellico nucleare che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo cose che non hai mai visto né sentito. Abbiamo cose di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima. Non c'è nessuno... quello che abbiamo è incredibile".

Secondo la rivista di difesa Task & Purpose, è possibile che Trump si riferisca alla testata W76-2, un'arma resa nota nel febbraio 2018 come un'aggiunta relativamente "a basso costo" all'arsenale nucleare degli Stati Uniti e che ha una resa esplosiva inferiore rispetto alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Trump, scrive il Washington Post, ne ha parlato a Woodward in una delle 18 interviste registrate che il famoso giornalista del Watergate ha avuto con il presidente tra dicembre e luglio per il libro.