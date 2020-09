Usa: la polizia spara e ferisce un tredicenne autistico

AGI - Polizia di Salt Lake City nel mirino dopo che ha sparato e ferito un 13enne autistico nel mezzo di una crisi. A chiamare il numero di emergenza 911 era stata proprio la madre del ragazzo, Golda Barton, perché il figlio, Linden Cameron, che va in ansia se lasciato solo, aveva dato in escandescenze quando la donna era dovuta tornare al lavoro per la prima volta dopo quasi un anno e lei voleva portarlo in ospedale.

"Gliel'ho detto (ai poliziotti), 'guardate, è disarmato, non ha nulla, si è solo arrabbiato e ho cominciato a urlare, è un ragazzino, sta cercando di ottenere attenzione'", ha raccontato la donna a una tv locale.



A un certo punto il 13enne è scappato dalla polizia e uno degli agenti ha aperto il fuoco, colpendolo alla spalla, intestino, vescica e caviglia. Il portavoce delle forze dell'ordine locali, Keith Horrocks, ha riferito di una "minaccia di un'arma" ma ha dovuto ammettere che non è stata trovata. "E' un ragazzino, perché non l'hanno placcato?", si è chiesta la madre.