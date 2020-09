Arrestato un 27enne per gli accoltellamenti di Birmingham

AGI - E' stato arrestato nella notte il presunto responsabile degli accoltellamenti nel centro di Birmingham che nella notte tra sabato e domenica hanno causato un morto e sette feriti. Si tratta di un 27enne finito in manette alle quattro del mattino nella zona di Selly Oak della città inglese. Subito torchiato dagli inquirenti, l'accusa nei suoi confronti è omicidio e tentato omicidio plurimo.

L'identificazione grazie al video

L'arresto è arrivato poche ore dopo che la West Midlands Police aveva diffuso un video con le immagini del ricercato a cui c'è stata "una forte risposta" da parte del pubblico che evidentemente ha consentito di identificare l'aggressore. Secondo la polizia non ci sono indicazioni di una matrice terroristica o di odio etnico o religioso e le vittime sarebbero state scelte a caso. Gli attacchi erano stati sferrati nell'arco di meno di due ore in quattro zone del

centro a partire dalla mezzanotte e mezza e hanno causato la morte di un 23enne e il ferimento di altre sette persone, di cui due sono già state dimesse dall'ospedale.

L'appello a testimoniare

Il sovrintendente capo della polizia locale, Steve Graham, ha rinnovato l'invito a tutti i testimoni a farsi vivi per confermare il riconoscimento. "Chiaramente questo è uno sviluppo cruciale ma l'indagine continua", ha spiegato Graham, rammaricandosi di come sia "davvero terribile" che una serata di spensieratezza si sia trasformata in tragedia per così tante persone.