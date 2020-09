La Spagna supera il mezzo milione di contagi da coronavirus

La Spagna supera il mezzo milione di casi di contagi da Covid-19, confermandosi il Paese europeo più colpito. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, che non aggiorna i contagi nel fine settimana, ieri sono stati 498.989 i casi confermati dai test, ma a questa cifra vanno sommati gli oltre 4 mila nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 ore da varie autorità locali. In particolare, la Catalogna ha aggiunto 1.481 nuovi positivi e altri otto decessi, mentre il numero di pazienti ospedalizzati è diminuito per il quarto giorno consecutivo. I decessi sono 29.418

Per il terzo giorno, l'Andalusia, che ha rilevato due nuovi focolai in residenze per anziani e disabili a El Puerto de Santa Maria (49 contagiati) e La Rioja, ha registrato più di mille casi notificando 1.030 positivi e altri sette decessi. Più di 600 nuovi contagi nella Comunità Valenciana, che ha deciso di estendere le misure restrittive sugli orari di chiusura dei locali per altre 3 settimane. per il controllo degli orari e la chiusura dei locali notturni di altri 21 giorni.

A livello globale, secondo i conteggi della Johns University Hopkins, restano gli Stati Uniti in testa alla triste classifica con la cifra di 6.198.996 casi confermati di Covid-19 e 187.696 decessi. Venerdì sono stati registrati negli Usa 49.731 contagi in più rispetto a giovedì e 942 nuovi decessi. Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di positivi, rimane il più colpito in termini di morti con 32.982 decessi, più che in Francia o Spagna. Nella sola New York City, 23.716 persone sono morte a causa della malattia, secondo il conteggio del New York Times.

Seguono gli Stati Uniti il Brasile con 4.091.801 casi e 125.502 decessi, l'India con 4.023.179 contagi e 69.561 decessi.