Biden vola a Kenosha. Dopo i casi Blake e Taylor "gli agenti vanno processati"

L'andamento delle ultime rilevazioni per Usa 2020 sembra dare ragione al "regista oracolo", che aveva già predetto la sconfitta di Hillary. S'assottiglia il vantaggio del candidato dem, Joe Biden, su cui pesa anche l'incognita della reticenza tra gli elettori repubblicani: scelgono The Donald ma non lo dicono (o raccontano bugie) ai sondaggisti