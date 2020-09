Usa 2020: Biden è avanti nei sondaggi su Trump tra i 7 e i 10 punti

AGI - L’effetto risalita di Trump dopo la convention di partito, potrebbe essersi fermato: secondo tre sondaggi, il vantaggio di Joe Biden si è assestato tra i 7 e i 10 punti.

Per Morning Consult, che ha effettuato il rilevamento tra il 28 e il 30 agosto, all’indomani della conclusione della convention repubblicana, Biden ha registrato un vantaggio di 8 punti, 51 per cento contro il 43 di Trump. La distanza è la stessa registrata prima dei due appuntamenti di partito, ma risulta più ampia rispetto a quanto Hillary Clinton aveva di vantaggio su Trump nel 2016: quattro anni fa la candidata democratica guidava con il 43 per centro, contro il 40 del tycoon.

La scelta di Kamala Harris come vicepresidente avrebbe portato entusiasmo tra le donne: il ticket democratico guida di 12 punti tra le elettrici, con il 53 per cento contro il 41.

Usc Dornsife, nel rilevamento tra il 25 e il 31 agosto, assegna un margine di 10 punti a favore del democratico. Sette sono, invece, i punti di vantaggio per Biden, secondo l’istituto canadese Léger.