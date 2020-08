Nuove regole per il tech export dalla Cina. TikTok a rischio in Usa

AGI - Le nuove regole della Cina sul controllo delle esportazioni di tecnologia rischiano di mettere a repentaglio la vendita delle attività negli Stati Uniti di TikTok. La app di condivisione di video gestita dal gruppo cinese ByteDance deve fare fronte a un ordine esecutivo in cui presidente Usa, Donald Trump risponde ai timori di sicurezza nazionale.

Le nuove regole di Pechino

In base alle nuove regole, le prime di questo tipo emesse dal governo cinese negli ultimi dodici anni, alcune caratteristiche di TikTok, come le esportazioni di alcune caratteristiche tra cui l’intelligenza artificiale per il riconoscimento vocale, devono ottenere un’approvazione dal Ministero del Commercio di Pechino, che ha trenta giorni di tempo per prendere una decisione.

ByteDance, "seguiremo le leggi"

In una nota, ByteDance ha affermato di stare studiando le nuove regole e che seguirà "le leggi, che in questo caso includono quelle di Stati Uniti e Cina”. Le nuove regole metterebbero a rischio i negoziati per la prevista vendita delle attività di TikTok negli Stati Uniti, che vedono i gruppi Microsoft e Oracle in prima fila, con il rischio di una possibile chiusura delle attività sul mercato statunitense.