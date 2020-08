Si dimette il premier giapponese Shinzo Abe, "La mia salute si è deteriorata"

AGI - "Ho deciso di dimettermi da primo ministro". Così Shinzo Abe, citando motivi di salute, in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, ha confermato le speculazioni delle scorse ore. "Dalla metà del mese scorso la mia salute è deteriorata e ho perso molte energie e forze e la mia colite ulcerosa è stata confermata", ha confermato. Il primo ministro giapponese che ha anche chiede al prossimo leader di avere "un sogno e una visione per il futuro" del Paese dopo la fine della pandemia di Covid-19.

"Viviamo nell'era del coronavirus", ha detto Abe. "Spero che il prossimo leader faccia del suo meglio creare un nuovo modo di vita e ognuno di noi possa avere un sogno e una visione per il futuro", ha proseguito senza sbilanciarsi sui nomi che circolano in queste ore come suo possibile successore come primo ministro.

"A paragone di altri Paesi, il numero di morti è stato contenuto", ha detto in conferenza stampa, "e abbiamo controllato la situazione economica relativamente bene, rispetto ad altri Paesi", e' il bilancio del primo ministro giapponese uscente, che ha aggiunto di avere messo a disposizione "tutta la sua abilita'" nel combattere il "nemico invisibile".