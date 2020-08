L'Ungheria ha deciso di chiudere le frontiere per arginare i contagi da coronavirus

L'Ungheria ha annunciato che chiuderà nuovamente i suoi confini dal primo settembre, a causa dei timori legati alla diffusione del coronavirus. "Dal primo settembre, ai cittadini stranieri non sarà permesso l'ingresso nel territorio ungherese. Per i cittadini ungheresi di ritorno dall'estero è obbligatoria una quarantena di 14 giorni, per evitare la quale devono presentare due test dai risultati negativi", ha detto il capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, Gergely Gulyas.