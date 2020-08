Nel suo discorso Melania si commuove per un bambino incontrato in Italia

AGI - "Ricordo un bambino che ho incontrato al Bambino Gesù a Roma, in Italia. Appresi che da molto tempo aspettava un trapianto, mi veniva da piangere, abbiamo continuato a parlarne recandoci in Belgio, che era la nostra seconda tappa, abbiamo saputo che si era trovato un donatore. Ripenso tante volte a lui e a tanti piccoli pazienti che ho conosciuto anche nel nostro Paese". Così Melania Trump nel discorso alla convention repubblicana racconta una sua esperienza all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il 24 maggio 2017, la First lady Usa fece visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale pediatrico di Roma. Due bambini le consegnarono un bouquet di fiori di benvenuto che Melania depositò ai piedi della statua della Madonna antistante il Pronto Soccorso. Davanti al Dipartimento medico chirurgico di cardiologia pediatrica, Lady Trump prese l'ingresso della terapia intensiva cardiochirugica, dove sono ricoverati bambini - anche piccolissimi - sottoposti a interventi cardiochirurgici, trapianti di cuore e impianti di cuore artificiale.

Dopo aver riportato alla luce questo fatto, Malania si è concentrata sull'attualità e sulle prossime elezioni- "Basta atti di vandalismo e violenza fatti in nome della giustizia" ha detto al pubblico della convention repubblicana. E su suo marito: "Donald è un marito che mi sostiene in tutto ciò che faccio". E ancora: "saremo onorati di servire questo incredibile Paese per altri quattro anni", dice Melania Trump alla convention repubblicana. Il presidente Usa, Donald Trump, in platea ad ascoltare il discorso di Melania, al termine raggiunge la first lady al suo fianco, applaude e scoppia in lacrime.