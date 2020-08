Tentativo di golpe militare in Mali, "arrestati il presidente e il premier"

AGI - Tentativo di golpe in Mali con un ammutinamento di militari nella capitale Bamako. Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita e il suo primo ministro, Boubou Cissè sarebbero stati "arrestati" nel tardo pomeriggio da soldati in rivolta, ha dichiarato uno dei leader del colpo di Stato. "Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente", ha detto un soldato che ha chiesto l'anonimato. "Sono su un veicolo blindato diretti a Kati", il campo militare alla periferia di Bamako dove in mattinata è iniziato l'ammutinamento, ha detto un'altra fonte militare. Sarebbero stati fermati anche i ministri degli Esteri e delle Finanze e il presidente del Parlamento.

In precedenza erano stati uditi spari nel campo militare di Soundiata-Keita a Kati, 15 chilometri a nord di Bamako in seguito all'irruzione di uomini a armati a bordo di pick-up. Il primo ministro Boubou Cisse aveva chiesto agli ammutinati di ritirarsi facendo poi appello al dialogo. La sede della tv e molti uffici pubblici sono stati evacuati.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha condannato il tentativo di golpe e me ha discusso con con il presidente nigeriano Mahamadu Issufu, l'ivoriano Alassane Ouattara e il senegalese Macky Sall esprimendo "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione dell'Ecowas " (Comunita' economica degli Stati dell'Africa occidentale).

La Farnesina ha raccomandato a tutti i connazionale che si trovano "a Kati e a Bamako di rimanere in casa".