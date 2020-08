Se Biden venisse eletto alla Casa Bianca, in qualche modo "farebbe male a Dio"

AGI - Se Joe Biden venisse eletto alla Casa Bianca, in qualche modo "farebbe male a Dio": parlando a Cleveland, in Ohio, il presidente Usa, Donald Trump, ha attaccato il rivale democratico, Joe Biden su più fronti, compreso quello religioso.

"Nessuna religione, niente di niente", ha insistito Trump, descrivendo come vedrebbe un'eventuale vittoria di Biden. "Ferirebbe la Bibbia, farebbe male a Dio. È contro Dio, è contro le pistole, è contro l'energia, il nostro tipo di energia. Non credo che andrà molto bene in Ohio".

Poco dopo gli ha risposto il portavoce di Biden, sottolineando che la fede dell'ex vice presidente, che è cattolico praticante, "è al centro di ciò che è", che l'ha "vissuta con dignità per tutta la sua vita" e che è stata "una fonte di forza e conforto in tempi di enorme difficolta'".

Biden ha detto più volte che è stata la sua fede in Dio ad aiutarlo ad affrontare la morte della prima moglie e della figlia di un anno nel 1972; e più di recente, la scomparsa per un tumore del figlio Beau, morto a 46 anni nel 2015.