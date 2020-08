Disney vuole Tom Hanks per il ruolo di Geppetto in Pinocchio

AGI - Tom Hanks nei panni di Geppetto in un nuovo "Pinocchio" cinematografico per la regia di Robert Zemeckis: il progetto è della Disney, alle prese con trattative serrate volte a convincere la star hollywoodiana di "Forrest Gump" a interpretare il papà del burattino di legno creato dalla geniale mente di Collodi. O almeno, questo è quanto scrivono diverse testate specializzate sull'industria di Hollywood: anzi, Hanks avrebbe anche mostrato interesse a impersonare Geppetto sin da quando il progetto ha visto per la prima volta la luce nel 2018, mentre si sono alternati vari nomi come possibili registi del film, non ultimo il britannico Paul King, che ha firmato i due titoli della serie "Paddington".

E' la rivista Deadline a citare invece fonti della stessa Disney, secondo le quali le trattative sono alla fase iniziale, ma procedono con sicurezza, dato che sarebbe stato lo stesso Hanks a dirsi intenzionato a calarsi nei panni di Geppetto.

A maggior ragione, il sì definitivo di Hanks sarebbe ancor più vicino, dato che come regista l'ha spuntata un cavallo di razza di Hollywood come Zemeckis - al quale dobbiamo la serie di "Ritorno al futuro" e "Chi ha incastrato Roger Rabbit" - con il quale il premio Oscar ha realizzato, appunto, "Forrest Gump" nel 1994, ma anche "Cast Away", nel 2000, e "Polar Express", nel 2004.

Il "Pinocchio" a cartoni animati del 1940, come tutti sanno, è considerato uno dei grandi totem del periodo d'oro della Disney. La nuova versione del capolavoro di Collodi fa invece parte della strategia del colosso Usa consistente nel "ricreare" i propri classici sia con nuove tecniche d'animazione che con attori in carne ed ossa (live action). Fino ad oggi, su questa scia sono usciti nelle sale le nuove versioni di "Aladdin", del "Re Leone" e di "Dumbo". Il prossimo 4 settembre, sarà invece la volta dell'uscita di "Mulan", un progetto da 250 milioni di dollari che, a causa della pandemia da coronavirus, per ora sarà lanciato unicamente sulla piattaforma in streaming di Disney plus.

Anche Hanks ha dovuto "accontentarsi" di lanciare il suo ultimo colossal, "Greyhound" (di cui è anche sceneggiatore) sulla piattaforma di Apple Tv. Quella di interpretare Geppetto puo' plausibilmente essere la sua nuova grande sfida. La domanda, a questo punto, è: Pinocchio sarà di legno o in carne ed ossa, come lo straordinario burattino nell'omonimo sceneggiato di Luigi Comencini?