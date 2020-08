Il re emerito Juan Carlos lascia la Spagna

l re emerito di Spagna, Juan Carlos, sospettato di corruzione in un caso di fondi dall'Arabia Saudita, lascia il Paese. Lo rende noto la Casa reale. Il re Juan Carlos ha comunicato a Felipe VI la sua "decisione ponderata" di trasferirsi fuori dalla Spagna di fronte alle ripercussioni pubbliche di "alcuni eventi passati" nella sua vita privata, riferisce il Palazzo della Zarzuela in una nota. La dichiarazione spiega che Juan Carlos ha inviato al figlio una lettera in cui rende nota la decisione, presa "con sentimento profondo, ma con grande serenità".

"Sono stato re di Spagna per quasi quarant'anni e per tutto questo tempo ho sempre desiderato il meglio per la Spagna e per la Corona", ha affermato. Ha spiegato che intende facilitare l'esercizio delle funzioni di Felipe VI per "la tranquillità e la calma che la tua alta responsabilità richiede". "Lo pretendono la mia eredità e la mia dignità di persona", ha aggiunto.

Sempre secondo la Casa reale, il re ha trasmesso al padre "il suo sincero rispetto e la gratitudine per la decisione". "Il re - si legge nel testo - desidera sottolineare l'importanza storica del Regno di suo padre, come eredità e lavoro politico e istituzionale di servizio per la Spagna e per la democrazia; e allo stesso tempo vuole riaffermare i principi e i valori su cui esso è basato, nel quadro della nostra Costituzione e del resto del sistema giuridico".