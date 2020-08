Oltre 18 milioni i casi di Covid nel mondo, in quattro giorni un milione in più

AGI - Sono ormai più di 18 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati in tutto il mondo, più della metà dei quali negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi: questo almeno secondo il bilancio della Johns Hopkins University.

Per la precisione, i casi registrati nel mondo sono 18,079 milioni con 689.347 decessi. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti con 4,667 mln di casi e 154.860 decessi; seguito dal Brasile, 2,733 mln di contagi e 94.104 decessi e l'India 1,803 mln di contagi e 38.135 morti.

Il ritmo della pandemia, che ha causato finora 689.347 vittime, continua ad accelerare in tutto il mondo, con un milione di casi in più rilevati in meno di 4 giorni.