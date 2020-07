Un 17enne incriminato per l'attacco hacker ai vip su Twitter

Un 17enne di Tampa, in Florida, è stato arrestato e incriminato negli Stati Uniti in relazione al maxi hackeraggio di Twitter, che a metà luglio ha colpito gli account di numerosi Vip, tra cui Elon Musk, Bill Gates e Joe Biden. L'adolescente, ha annunciato la procura, è accusato tra le altre cose di furto di identità e hackeraggio.

Gli inquirenti hanno identificato il giovane come la "mente" dell'attacco hacker e lo hanno arrestato a Tampa, come ha fatto sapere il procuratore di Hillsborough, Andrew Warren.

Il 15 luglio scorso, il giovane, Graham Ivan Clark, aveva violato i profili Twitter di personalità di spicco (tra cui anche quello dell'ex presidente, Barack Obama) e aveva scritto messaggi chiedendo agli utenti di depositare bitcoin negli account a lui associati; ed in tal modo era riuscito a raccogliere più di 100 mila dollari in criptovaluta in un solo giorno.