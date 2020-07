Anche Pfizer avvia la fase finale dei test sul vaccino

AGI - - Dopo Moderna, anche l'americana Pfizer avvia la terza fase, quella finale, dei test sul vaccino anti-Covid-19. La casa farmaceutica insieme alla tedesca BionTech ha iniziato i test clinici su circa 30.000 pazienti in 39 Stati Usa e in altre parti del mondo. "Molti passi sono stati compiuti verso questo importante traguardo e vogliamo ringraziare tutti quelli coinvolti per il loro straordinario impegno", dichiara in una nota l'amministratore di BionTech, Ugur Sahin. I test clinici riflettono "il primario obiettivo della societa' di portare sul mercato il piu' presto possibile, un vaccino ben tollerato ed efficace", sottolinea Sahin, segnalando che la societa' continuera' a valutare anche altri possibili antidoti "nell'ambito di un differenziato portafoglio di vaccini".