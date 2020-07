Melania rifà l'iconico Rose Garden, "messaggio speranza"

AGI - La First Lady, Melania Trump, rinnoverà l'iconico Rose Garden della Casa Bianca. Il progetto, secondo le anticipazioni del New York Times, è dare un "messaggio di speranza e di ottimismo in vista del futuro". "Il nostro Paese - è un passaggio del discorso ufficiale che Melania farà - ha visto tempi difficili, ma la Casa Bianca e il Rose Garden hanno sempre rappresentato un simbolo di forza, resistenza e continuità".

Le novità riguarderanno un nuovo percorso all'interno del giardino, piante e fiori. Un frutteto verrà rimpiazzato da un roseto.

La First Lady punta a riportare alla luce il disegno originale del garden come pensato dal presidente John F. Kennedy e sviluppato nel 1962, per offrire anche uno scenario diverso alle future conferenze stampa del presidente. I lavori saranno finanziati in parte da fondi pubblici e in parte da donazioni di privati.