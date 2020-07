L'uragano Hanna è stato declassato a tempesta tropicale 

AGI - Ormai declassata a tempesta tropicale, Hanna - che sabato ha toccato terra in Texas come primo urgano della stagione - ha provocato diverse inondazioni in molte città del nord-est del Messico e nelle prossime ore causerà piogge torrenziali con venti fino a 90 chilometri orari. Le piogge violente continuano anche in Texas, dove il peggio comunque dovrebbe essere ormai alle spalle.

La città messicana più colpita dal passaggio di Hanna è stata Reynosa, nello Stato di Tamaulipas, al confine con gli Stati Uniti, dove almeno venti quartieri hanno subito inondazioni di varia entità, più o meno gravi. In altre città, negli Stati di Tamaulipas e Nuevo Leon, sono state registrate inondazioni minori ma diversi corsi d'acqua e fiumi si sono gonfiati per le piogge impetuose. Nelle prossime ore, Hanna si sposterà in direzione di Saltillo, Coahuila, dove probabilmente arriverà come una depressione tropicale e lunedi' interesserà lo Stato di Durango provando ancora una situazione di mal tempo e bassa pressione.