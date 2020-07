Indietro nei sondaggi, Trump si appella alla "maggioranza silenziosa"

AGI - Dato in difficoltà dai sondaggi, il presidente Usa, Donald Trump, a 100 giorni dalle elezioni presidenziali, si appella alla "maggioranza silenziosa". "La campagna di Trump ha più entusiasmo, secondo l'opinione di molti osservatori, rispetto a qualsiasi altra campagna nella storia del nostro grande Paese, anche più che nel 2016", ha assicurato il miliardario repubblicano su Twitter nel tentativo di ricreare lo slancio che, 4 anni fa, lo portò a sorpresa alla Casa Bianca.

"Biden non ha nessuno! La maggioranza silenziosa parlerà il 3 novembre", ha aggiunto il presidente 74enne, promettendo di smentire i sondaggi che lo danno notevolmente indietro, a livello nazionale (di 8 punti in media) ma anche in diversi Stati che sono quelli decisiva nella 'notte presidenziale'. Oggi, nuovi sondaggi publicati dall'Nbc e dalla Cnn hanno attestato che Biden è avanti in tre Stati che, nel 2016, erano stati vinti da Trump: Arizona, Florida e Michigan.