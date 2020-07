Bernard-Henri Levy visita campo di sterminio a Tarhouna, islamisti lo contestano: "Cane ebreo"

AGI - Il filosofo francese Bernard-Henri Levy è volato in Libia, dov'è atterrato a Misurata sabato con un jet privato e ha dichiarato al canale televisivo filo-governativo Al-Ahrar di essere nel Paese in veste di giornalista, incaricato di un reportage dal Wall Street Journal. Levy si è poi recato nella città di Tarhuna, dove le forze governative hanno scoperto una fossa comune che conterrebbe i corpi di civili giustiziati dalle milizie del generale Khalifa Haftar.

I gruppi armati fedeli al governo hanno dichiarato di aver impedito a Levy di entrare a Tarhuna, ma il filosofo ha postato sui social sue fotografie nella città, affiancato da uomini armati col volto coperto e in uniforme militare. Levy ha affermato di aver visitato il "campo di sterminio" di Tarhuna, dove 47 persone, compresi bambini, "avevano subito il martirio a opera di fantocci di Haftar".

#Tarhuna. Just after my reportage on the killing fields. These are the true Libyan police who protect free press. So different from the thugs who tried to block my convoy on my way back to #Misrata. The full reportage will be published soon. pic.twitter.com/JYW1Aa5Y2V