 Folli corse in monopattino sugli Champs Elysees, raid della polizia

AGI - E' "Fast & Furious", ma in versione monopattino. Gare di velocità in pieni Champs Elysees - anzi, "rodeo selvaggi" li definisce la stampa parigina - con i piloti sui generis che si lanciano sui marciapiedi ancora affollati del viale più famoso della Ville Lumière. Si tratta di corse che possono risultare molto pericolose, e non solo per i passanti. Come se non bastasse, quest'ultima moda estiva ad alto rischio è ha anche un'ulteriore caratteristica: come denuncia Le Parisien, molti dei partecipanti avrebbero l'abitudine di inalare prima della partenza del protossido di azoto: sì. la sostanza comunemente nota come gas esilarante. Con l'effetto non solo di indurre chi l'ha assunta di ridere a crepapelle, ma anche, molto spesso, di perdere l'attenzione. Qualche volta sono segnalate anche allucinazioni. A lungo termine, può anche causare una parziale perdita di memoria e danni al cervello.

Ovviamente il fenomeno delle gare sugli Champs Elysees ha subito fatto il giro dei social media, con il rischio di emulatori. Tanto che la polizia venerdì sera è intervenuta con una serie di retate per stroncare la nuova moda. La Prefettura ha reso noto di aver proceduto con 43 verbalizzazioni, 33 di questi erano rivolti agli utenti di scooter per il traffico sul marciapiede, 4 per l'uso non autorizzato delle cuffie, 3 per aver viaggiato in due sul monopattino, a cui si aggiungono due biciclette e uno scooter multati per aver viaggiato sul marciapiede. Si tratta di multe da 135 euro (90 euro se si paga sul posto). La prefettura assicura che rimarrà "presente e vigile", facendo intendere che non sono escluse nuove operazioni di polizia nelle prossime serate. L'argomento è stato anche discusso al Consiglio comunale di Parigi, con tanto di relazioni presso i rappresentanti eletti da parte del capo della polizia, Jeanne d'Hauteserre.

E, venerdì scorso, anche il capo della polizia Didier Lallement. Sulla questione sono stati interpellate anche le ditte di noleggio di monopattini, che hanno promesso di star elaborando un sistema che 'bloccà la velocità massima dei mezzi a 8 km orari al posto degli attuali 20 km orari appositamente per tutta l'area degli Champs Elysees. Grazie agli strumenti di geolocalizzazione, la velocità massima può essere ridotta in un'area geografica molto specifica. L'idea è che a soli 8 chilometri orari queste gare sarebbero molto meno accattivanti. Per quanto riguarda il gas esilarante la partita è piu' complicata, dato che la sostanza non è di per sè illegale: nondimeno, la polizia fa sapere che sono in corso due indagini riguardanti il traffico su vasta scala delle capsule contenenti protossido di azoto. A quanto raccontano i giornali parigini, la sera tardi queste capsule si trovano a centinaia sui marciapiedi degli Champs Elysees.