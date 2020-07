La Casa Bianca insiste per riaprire le scuole, Trump: "Sono essenziale luogo di business"

La Casa Bianca insiste sulla necessità di riaprire le scuole il prossimo anno accademico come reclama il presidente Donald Trump. "E' nostra ferma convinzione che le scuole siano un essenziale luogo di business - ha dichiarato la portavoce del tycoon Kayleigh McEnany - e se permettete gli insegnanti sono personale essenziale".

La precisazione arriva mentre insegnanti e genitori dibattono sull'opportunità di tornare a scuola con i contagi di coronavirus (e i morti) che continuano a crescere in modo esponenziale.

Intanto gli Usa vietano a nuovi studenti stranieri di frequentare università americane che offrono solo corsi on line a causa del coronavirus nell'anno accademico 2020-2021. Lo rende noto l'Ice (Immigration and Customs Enforcement). La misura è stata annunciata dopo il dietrofront della Casa Bianca che voleva ritirare i visti a tutti gli studenti stranieri negli Usa se le loro università non garantiscono lezioni in presenza.

Contro il ritiro dei visti hanno presentato ricorso prestigiose università come Harvard e Mit, i sindacati degli insegnanti e 18 Stati dell'Unione tanto da indurre la Casa Bianca a rivedere la decisione lo scorso 14 luglio.



