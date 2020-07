Il palazzo va in fiamme, presi al volo 2 bimbi che si lanciano giù dal 3° piano

AGI - Due bambini, di 3 e 10 anni, sono riusciti miracolosamente a salvarsi da un incendio in un palazzo nel quartiere Villeneuve di Grenoble, nell'Est della Francia. Per sfuggire alle fiamme nel loro appartamento al terzo piano, si sono gettati fuori dalla finestra. E sono stati presi al volo, una quindicina di metri più in basso, da un gruppo di residenti che si erano radunati sotto.

Ora per tanti, gli abitanti protagonisti del gesto -qualcuno di loro è anche rimasto ferito, sono eroi che meritano un riconoscimento dalla Repubblica: sono già partite delle petizione online per riconoscere il gesto dei cittadini intervenuti.

Il sindaco di Grenoble, Eric Piolle, non ha ancora dichiarato se intende rendere omaggio ai soccorritori, ma intervistato da France Info, si è detto "estremamente orgoglioso" della solidarietà dimostrata dagli abitanti del quartiere Villeneuve.

Athoumani Walid è stato uno dei protagonisti dell'incredibile salvataggio. "Ho sentito delle grida, mi sono affacciato dalla finestra e ho visto le persone al piano di sotto che urlavano, ma non capivo perché. E poi ho visto i bambini. Dicevano che non avevano le chiavi per uscire dall'appartamento in fiamme", ha raccontato a France 3.

A quel punto Walid e altri hanno deciso di salire le scale per aiutare a farli uscire: hanno provato a sfondare la porta, ma non ci sono riusciti. E non sono riusciti neppure ad arrampicarsi dall'esterno. A quel punto la decisione più rischiosa:"Abbiamo deciso di dire loro di provarci. Urlavamo loro 'saltate, saltate'". Ed è andata bene.

"Grazie al loro coraggio ce l'abbiamo fatta. Sono orgoglioso di me stesso e del vicinato, della nostra assoluta solidarietà. Ci siamo aiutati a vicenda: non conoscevo nessuno ma abbiamo detto 'dai, li prendiamo al volo, li salviamo'. E' andata semplicemente così". (AGI)