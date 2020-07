Sparatoria Chicago, 14 feriti. C'è un fermo

AGI - Sono stati ricoverati in ospedale i 14 feriti in una sparatoria a Chicago, in un'agenzia di pompe funebri. Una persona e' stata fermata ma il movente non e' noto. Le forze dell'ordine, durante una conferenza stampa, hanno spiegato che gli spari sono iniziati dopo le 19:30 locali. Qualcuno a bordo d un auto nera ha aperto il fuoco contro i partecipanti ad un funerale. Secondo alcuni testimoni, i feriti, tutti adulti, erano tutti vestiti di bianco.

Sulla scena sono stati trovati almeno 60 proiettili. Nel fine settima a Chicago 70 persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e 11 sono morte. Il sindaco di Chicago, Lori Lightfoot, ha detto che l'amministrazione di Donald Trump non intende per ora inviare agenti federali nella città del vento.