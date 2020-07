Trump twitta una foto con la mascherina: "È patriottico indossarla"

Alla fine il presidente americano, Donald Trump, si arrende alla mascherina. Ha twittato una sua foto mentre la indossa e ha invitato tutti a farlo. "Siamo uniti nel nostro tentativo di sconfiggere l'Invisibile virus della Cina e molte persone sostengono che sia patriottico indossare una mascherina facciale quando non è possibile mantenere il distanziamente sociale. Non c'è nessuno più patriottico di me, il vostro presidente preferito!", ha twittato il capo della Casa Bianca.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN