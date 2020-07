Trump contro gli atleti in ginocchio: "Non rispettano il Paese"

AGI - "Non vedo l'ora che riprendano gli sport dal vivo ma ogni volta che vedo un giocatore inginocchiarsi durante l'inno nazionale, un segno di grande mancanza di rispetto per il nostro Paese la nostra bandiera, per me la partita è finita". Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, riferendosi al gesto scelto da numerosi atleti durante le proteste del Black Lives Matter contro il razzismo.