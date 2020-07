Estero

Londra intende sospendere l'accordo di estradizione con Hong Kong

Sale la tensione tra Regno Unito e Cina. Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, è atteso in Parlamento, per aggiornare i Comuni sui temi presi in esame, tra cui "i nostri accordi di estradizione", e su "una serie di altre misure che potremmo voler adottare"