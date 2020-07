14,5 milioni di casi di coronavirus nel mondo 

Nel mondo sono stati registrati quasi 14,5 casi di coronavirus. È il bilancio stilato dalla Johns Hopkins University. I contagi sono stati finora 14.457.916 e i decessi per la pandemia di Covid-19 605.205.

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 67.574 nuovi casi, portando il totale a 3.698.161. E' quanto risulta dalle cifre fornite dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. I decessi sono stati 877, per un totale di 139.659 anche se per la Johns Hopkins i decessi hanno già superato i 140 mila.

Invece il Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo dalla nuova pandemia dopo gli Stati Uniti, ha registrato nelle ultime 24 ore 23.529 nuovi casi confermati e 716 decessi, secondo quanto riferito dal ministero della Salute domenica. Il totale dei contagi ammonta a 2.098.389, mentre il numero di deceduti è arrivo a 79.488.

Per il secondo giorno consecutivo il numero di decessi è stato inferiore a mille, sebbene nei fine settimana vi sia di solito una riduzione relativa poiché molti comuni segnalano solo decessi e nuove contagi alle segreterie sanitarie regionali solo il lunedì successivo.