Un ragazzo spagnolo ha organizzato una partita malati di Covid contro sani

Come se non bastassero i 'Covid party', in Spagna un 23enne di Pamplona ha ben pensato di organizzare una partita di calcio dove i contagiati da nuovo coronavirus avrebbero affrontato i sani. Lo raccontano i quotidiani sportivi spagnoli, As e Marca. L'appuntamento del match, chiamato "Patxanga Mendillorri", era stato programmato per domani ma la polizia ha fatto in tempo a identificare l'organizzatore e a denunciarlo per violazione delle misure di contenimento che gli può costare una multa fino a tremila euro. E, quasi ironica, doveva essere "una partita di beneficenza per i malati di Covid-19".