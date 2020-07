 Al via a Bruxelles il vertice Ue più importante della storia: "Negoziato difficile" 

AGI - E' il giorno del più importante vertice della storia dell'Unione Europea. Quello che dovrà decidere sulla risposta alla più grande crisi economica della storia dell'Unione. Le posizioni tra i Paesi sul Recovery Fund e sul bilancio pluriennale dell'Unione restano distanti e un accordo è tutt'altro che scontato, ma i leader negozieranno fino a tarda sera e poi ancora domani per tentare di arrivare a una soluzione. Nel frattempo, prima dell'avvio formale della plenaria, è prevista una serie di incontri bilaterali tra i leader e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel con alcuni capi di Stato e di governo.

"Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche la forte determinazione che dobbiamo superarle e non solo nell'interesse della comunità italiana e dei cittadini italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo molto, ma nell'interesse di tutti i cittadini europei, dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando alla riunione. "La linea rossa italiana è che la risposta sia adeguata ed effettiva, cioè concretamente perseguibile", aggiunge.

Il grande oppositore all'accordo sul tavolo del negoziato resta l'Olanda che chiede un controllo stretto dei paesi membri sui piani nazionali di ripresa e di resilienza che le capitali dovranno presentare per ottenere i finanziamenti e insieme ai 'frugali' insiste su maggiori condizionalità per ottenere i fondi Recovery oltre che un ribilanciamento di prestiti e sovvenzioni all'interno del pacchetto proposto dalla Commissione. "Vedo meno del 50% di possibilità di accordo - dice il primo ministro olandese, Mark Rutte - ma nessuno vuole un nuovo vertice", aggiunge.

Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno del Consiglio Ue, appare più prudente e pessimista rispetto ai giorni scorsi: "Devo dire che le differenze sono ancora molto forti e quindi non posso ancora prevedere se raggiungeremo un risultato", ammette in una breve dichiarazione all'ingresso del Palazzo Europa, ancora chiuso ai giornalisti. L'accordo "sarebbe auspicabile", ribadisce la tedesca, "ma dobbiamo anche affrontare la realtà. E ci vuole davvero molta buona volonta' da parte di tutti per arrivare a un compromesso: mi aspetto negoziati molto difficili", aggiunge.

"E' un momento di verità per l'Europa, viviamo una crisi inedita non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale che richiede una grande solidarietà e ambizione", aggiunge il presidente francese Emmanuel Macron che si dice "fiducioso ma prudente. Assieme alla cancelliera Merkel e il presidente Michel faremo di tutto perché si arrivi a un accordo", aggiunge.

E di "negoziato difficile" parla proprio Michel, sulla cui proposta si basa il negoziato a 27. Il politico belga chiede "coraggio politico" ai leader per arrivare a un'intesa. "Una soluzione è possibile - aggiunge la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen - gli strumenti sono sul tavolo per una risposta forte, ce lo chiedono i cittadini europei. Lo stesso appello arriva dal presidente del Parlamento, David Sassoli, che avverte i leader: "Il Parlamento non darà il via libera al pacchetto se non saranno accolte le priorità indicate dalla maggioranza degli eurodeputati", a cominciare da un bilancio comune europeo all'altezza della sfida", secondo Sassoli, "serve una risposta ambiziosa", "è in gioco il futuro dell'Unione".