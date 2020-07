In Bolivia 7 membri del governo sono positivi, grave il ministro dell'Economia

AGI - Anche il ministro dello sviluppo della Bolivia, Josè Abel Martinez, è risultato positivo al coronavirus: è il settimo contagiato nel gabinetto della presidente Jeanine nez, anch'essa positiva, nell'ultimo mese. Il nuovo caso nell'esecutivo boliviano è asintomatico, secondo quanto si legge in una nota, e il ministro "rispetterà l'isolamento raccomandato dal protocollo, continuando la sua attività governativa da casa". In Bolivia, paese da 11 milioni di abitanti, il Covid ha finora contagiato 54.156 persone uccidendone 1.984 .

Prima del ministro allo Sviluppo, erano risultati positivi al virus i suoi colleghi delle relazioni con l'estero, della sanità, delle miniere, degli idrocarburi, dell'economia e delle finanze pubbliche oltre alla presidente. Il ministro dell'Economia, il cinquantunenne Oscar Ortiz, ex candidato democratico alle presidenziali, è ricoverato da qualche giorno in terapia intensiva e si trova in gravi condizioni.