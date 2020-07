Usa 2020: il vantaggio di Biden su Trump sale a 15 punti

Sale a 15 punti il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump nell'ultimo sondaggio di Quinnipiac University. Il dato è in linea con l'ultima rilevazione di Wall Street Journal/Nbc News che segnala come la risposta del presidente alla pandemia abbia esteso alla doppia cifra lo stacco in avanti dell'ex vice presidente nella corsa per la Casa Bianca.

Quinnipiac vede Biden al 52% e Trump al 37% di consenso, il gap più ampio mai rilevato. L'ultima volta che l'ex numero due di Obama aveva registrato un vantaggio a doppia cifra risale allo scorso maggio quando vantava 11 punti.

Complessivamente l'approvazione del presidente è scesa al 36%, il minimo da due anni. Sempre secondo Quinnipiac sarebbe calata la popolarità di Trump anche sul fronte dell'economia con il 50% degli intervistati che preferisce Biden e il 45% che applaude il presidente.

Stando al sondaggio del Wall Street Journal, il tycoon resta primo con il 54% di approvazione sul fronte dell'economia entrata tecnicamente in recessione negli Usa lo scorso febbraio con le chiusure per il coronavirus.