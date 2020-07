 Scoiattolo positivo alla peste bubbonica in Colorado

Uno scoiattolo è risultato positivo alla peste bubbonica nella città di Morrison, in Colorado. A riportarlo è il Dipartimento della Salute Pubblica della Contea di Jefferson.Si tratta del primo caso registrato quest'anno in Usa della malattia che nel Medioevo sterminò decine di milioni di europei ed è risalita in questi giorni agli onori delle cronache in seguito alla morte, in Mongolia, di un uomo che si era cibato di una marmotta infetta.

Il batterio della peste viene trasmesso all'uomo dagli animali, anche tramite i morsi delle pulci. I moderni antibiotici consentono la cura della malattia, purché il trattamento inizi in tempo. Ogni anno si verificano dai mille ai duemila casi di peste bubbonica nel mondo, con una recente tendenza al rialzo che l'Oms ritiene preoccupante.