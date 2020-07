 Il premier svedese incontra lo spagnolo Sanchez: "Accordo a luglio complicato ma non impossibile"

AGI - Raggiungere un accordo sul Recovery Fund a luglio "non è impossibile, ma è complicato. Dobbiamo fare tutti uno sforzo, andare, parlare e ascoltare quello che dicon gli altri" e trovare un punto di incontri appropriato. Così il primo ministro svedese, Stefan Lofven, in conferenza stampa al termine dei suoi colloqui con il collega spagnolo Pedro Sanchez. Lo riporta El Pais.

"Nessuno entra in un negoziato nello spirito di dire no", ha assicurato il leader svedese, "è nostro dovere avere un atteggiamento giusto". Dal canto suo Sanchez ha detto di "apprezzare molto" l'approccio costruttivo" del collega. "Queste sono le condizioni migliori per avere un dibattito", ha aggiunto.