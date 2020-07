Attacco hacker a Twitter. Biden, Obama e Bill Gates tra i profili violati

Twitter ha etichettato come istigazione all'odio un post di Trump che riprendeva un vecchio slogan segregazionista. Facebook ha deciso di non assumere iniziative analoghe e il suo patron, Mark Zuckerberg, ha subito per questo una contestazione interna senza precedenti. La questione è di ampio respiro e non riguarda solo la politica ma il ruolo dei social network nell'intero sistema dei media