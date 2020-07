C'è l'ok dei giudici, Mary Trump può pubblicare il suo 'libro bomba'

AGI - Via libera dei giudici a Mary Trump. La nipote del presidente Donald Trump ha firmato un nuovo libro al vetriolo sull'inquilino della Casa Bianca, che potrà pubblicare e promuovere. La decisione è stata comunicata dai legali della donna al The Daily Beast.

"Il tribunale ha fatto bene a respingere il tentativo della famiglia Trump per zittire cruciali discorsi politici di Mary Trump su questioni di interesse pubblico... Domani (oggi, nrd) il pubblico americano sarà in grado di leggere da solo queste importanti parole di Mary", si annuncia nella nota dei legali.

Mary, 55 anni, è la figlia del fratello maggiore del presidente, Fred Trump Jr, morto nell'81 d'infarto a 41 anni dopo una lunga battaglia contro l'alcolismo, e sarebbe stata lei la "gola profonda" che aiutò il New York Times a vincere il premio Pulitzer per l'inchiesta sulla frode fiscale messa in piedi dal tycoon trent'anni fa. Il libro si intitola "Too Much And Never Enough", "troppo e mai abbastanza".