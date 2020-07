Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni

AGI - L'attrice americana Naya Rivera è morta per salvare suo figlio di quattro anni. Lo ha dichiarato lo sceriffo della contea di Ventura, in California, Bill Ayub, dopo che è stato ripescato dal lago il corpo della giovane ex protagonista di Glee. "Ha usato tutte le sue forze per riportare il figlio sulla barca, ma non aveva più per mettersi lei in salvo", ha spiegato Ayub citato dalla Cnn.

Il cadavere di Rivera, 33 anni è stato recuperato ieri mattina nel Lago Piru, ha confermato lo sceriffo anche se per avere certezza dell'identità servirà l'autopsia. Il piccolo aveva raccontato ai soccorritori che lui e sua madre erano andati in acqua per nuotare, ma lei non è tornata sulla barca. L'aveva vista sparire sotto la superficie dell'acqua, ha affermato Ayub.