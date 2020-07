In Usa un gatto morto da 12 anni ha ricevuto il modulo per iscriversi alle liste elettorali

Quando si avvicinano le elezioni presidenziali, le autorità statunitensi si mobilitano per portare alle urne più gente possibile. A volte con qualche eccesso di zelo. Ad Atlanta la famiglia Tims si è vista recapitare a casa un modulo per l'iscrizione alle liste elettorale indirizzata a tale Cody Tims. Il guaio è che Cody Tims era un gatto, per giunta morto da 12 anni. A riportare il singolare episodio è l'Associated Press.

"Era un ottimo gatto, sia dentro che fuori casa, amava la sua famiglia e il suo quartiere, aveva 18 anni e mezzo quando ci ha lasciati", ricorda a Waga-Tv la signora Carol Tims, che si è detta sorpresa e un po' divertita dal disguido: "Non vorrei che ora inizino a registrare nelle liste anche cani, topi e serpenti", ha commentato.

Il portavoce del segretariato di Stato della Georgia ha fatto sapere che l'errore è dovuto a una società appaltatrice esterna che si era occupata di consultare le mailing list alla ricerca di elettori non registrati. È quindi plausibile che i padroni di Cody avessero attivato un indirizzo di posta elettronica a nome dell'animale, traendo in inganno i funzionari. La portavoce ha però garantito che Cody, qualora si fosse presentato alle urne, non avrebbe potuto votare in quanto privo di carta d'identità. Ma come si sarebbe espresso, se avesse potuto? Per Biden, giurano i suoi proprietari: "Era un DemoCat".