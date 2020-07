Un giornalista detenuto in Egitto con Zaky è morto di Covid

AGI - E' morto ieri in il giornalista Mohamed Monir, affetto da Covid-19. Si era ammalato nel carcere di Tora, lo stesso in cui è detenuto Patrick Zaky. Lo rende noto Amnesty International secondo cui il rischio contagio nelle carceri egiziane è altissimo.

"Siamo estremamente turbati dalla morte del giornalista Mohamed Monir dopo che ha trascorso inutilmente più di due settimane in detenzione preventiva nella famigerata prigione del Cairo Tora", ha dichiarato Sherif Mansour, coordinatore del programma Comitato per la protezione dei giornalista (Cpj) per il Medio Oriente e il Nord Africa.

"Le autorità egiziane devono rilasciare tutti i giornalisti detenuti per il loro lavoro, poiché anche brevi detenzioni in mezzo alla pandemia di Covid-19 possono significare una condanna a morte", ha aggiunto.