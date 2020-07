In Florida record di morti, Miami diventa epicentro dell'epidemia

La Florida ha registrato un record di decessi per Covid-19, mentre lo Stato americano combatte contro un'impennata di nuovi casi. Secondo quanto riporta il Guardian, sono stati 132 i morti nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 4.409.

I contagi continuano ad aumentare e nello Stato almeno 48 ospedali non hanno piu' letti in terapia intensiva. La Cnn, citando alcuni esperti, ha scritto che ora "Miami e' l'epicentro della pandemia" con oltre duemila pazienti ricoverati e centinaia in terapia intensiva.

La situazione è così grave che ormai, i casi registrati in Cina - da dove è partita l'epidemia - sono meno di un terzo di quelli della Florida, secondo il conteggio della Johns Hopkins University: a ieri, la Cina aveva 85.117 casi dall'inizio della pandemia contro i 282.435 della Florida.