Il premier olandese Rutte gela lo spagnolo Sanchez: "Non sarà facile un accordo sul Recovery"

AGI - Il premier olandese, Mark Rutte, ha 'confidato' al suo omologo spagnolo, Pedro Sanchez, oggi in visita all'Aja, che "non sarà facile" raggiungere un accordo per il fondo europeo di ricostruzione post-pandemia del nuovo coronavirus. Rutte ha invitato Sanchez "a cercare una soluzione interna alla Spagna", a pochi giorni dal decisivo vertice europeo di venerdì e sabato in cui si proverà a portare a casa il Recovery fund. Sanchez fa parte del cosiddetto fronte Sud, con Portogallo e Italia, e Rutte rappresenta invece i Paesi frugali, poco propensi a elargire fondi senza precondizioni per gli Stati in difficoltà.