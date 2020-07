I Washington Redskins cambieranno nome e logo 

I Washington Redskins cambiano nome e logo. La squadra di football non avrà più riferimenti ai pellerossa, dopo anni di critiche per razzismo. In particolare, l'ultima ondata è arrivata con le manifestazioni anti-razziali scaturite dall'uccisione, per mano della polizia, di George Floyd. I Redskins, riporta Nbc News, non hanno ancora comunicato quale sarà il nuovo nome. A inizio mese, la squadra della Nfl aveva annunciato "una revisione profonda" dopo che lo sponsor dello stadio di Washington FedEx aveva preteso il cambio del nome.