In Polonia un veterano di guerra è scappato con il suo puma

AGI - È caccia all'uomo in Polonia per trovare un veterano di guerra in fuga da tre giorni insieme al suo puma. L'uomo, ex militare in Afghanistan, si è inoltrato in una foresta nel sud del Paese per evitare di dover consegnare il grande felino allo zoo di Poznan.

"Non è un peluche. È uno degli animali più pericolosi al mondo e potrebbe essere una vera minaccia per la vita delle persone", ha sottolineato il direttore del parco.

Tenere simili animali è vietato in Polonia ed è per questo che i funzionari dello zoo si sono recati nella casa del veterano per prendere in custodia il puma, ma l'uomo si è ribellato e, minacciandoli con un coltello, si è allontanato insieme alla bestia. S

econdo la stampa locale, il puma sarebbe stato acquistato sei anni fa in Repubblica ceca e da allora sarebbe stato allevato in casa. C'è anche chi si è schierato a favore della sorte dell'animale, come il sindaco della cittadina di Myslowice, Dariusz Wojtowicz, che su Facebook ha sostenuto che "l'amore per gli animali e una decisione senza cuore del tribunale lo ha costretto a fuggire. Magari qualcuno potrebbe avere uno sguardo più umano per questo caso".