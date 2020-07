Gli Usa hanno superato i 134.000 morti per Covid

AGI - Superata la soglia di 134 mila morti negli Usa: sono 134.349 dall'inizio dell'epidemia; i casi accertati sono 3.210.955, secondo i dati della Johns Hopkins University. Dalla mezzanotte di oggi i morti sono stati 257 e 26.382 i casi.

Intanto il Cdc (centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) ha stimato che il 40% delle persone che hanno contratto il Covid-19 è asintomatico, in maggio la stima era del 35%. Il Cdc ha aggiornato le linee guida per gli addetti della sanità e ai matematici che si occupano dei modelli statistici sull'epidemia, lo scrive il sito della Cnn. Lo scenario è un aggiornamento di quello diffuso a maggio. L'agenzia sottolinea che queste stime sono soggette a cambiamenti man mano che diventano disponibili maggiori informazioni e i numeri esatti sono incerti.

Le nuove stime del Cdc comprendono ora un indice di mortalità per infezione, che tiene conto sia dei casi sintomatici che di quelli asintomatici (nelle stime pubblicate a maggio, l'agenzia ha incluso l'indice di mortalità solo per i casi sintomatici). L'indice di mortalita' per infezione è dello 0,65%, il che significa che si pensa che lo 0,65% delle persone infettate da Covid-19 muoia.