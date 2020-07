Via libera Ue all'Italia, 6,2 miliardi a sostegno di Pmi e autonomi

La Commissione europea ha approvato il sostegno pari a 6,2 miliardi di euro che l'Italia ha adottato a sostegno delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dall'epidemia di coronavirus. Secondo la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, "il regime italiano supporterà ulteriormente le piccole imprese e i lavoratori autonomi, fornendo loro liquidità sufficiente per continuare la loro attività economica durante e dopo l'epidemia di coronavirus. Noi continueremo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'UE".