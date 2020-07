Trump minaccia di tagliare i fondi alle scuole che non riaprono

"In Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e molti altri Paesi le scuole sono aperte senza problemi. I Dem pensano che sarebbe male per loro politicamente se le scuole americane aprissero prima delle elezioni di novembre, ma è importante per i bambini e le loro famiglie. Potrei tagliare i fondi se non aprono". Lo ha scritto il presidente americano, Donald Trump su Twitter.