Dombrovskis: "Le revisioni peggiorano; serve l'ok a Recovery"

AGI - "L'impatto economico del lockdown e' piu' grave di quanto inizialmente previsto. Continuiamo a navigare in acque tempestose e affrontare molti rischi, tra cui un'altra grande ondata di infezioni. Queste previsioni sono un potente esempio del motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo sul nostro ambizioso pacchetto di recupero,

NextGenerationEU, per aiutare l'economia".

Lo dice il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. "In attesa di un rimbalzo dovremo essere vigili sul diverso ritmo della ripresa. Dobbiamo continuare a proteggere i lavoratori e le aziende e coordinare strettamente le nostre politiche a livello dell'UE per uscirne piu' forti e uniti", ha aggiunto.