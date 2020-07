Melbourne tornerà in lockdown

AGI - La seconda città australiana, Melbourne, rientrerà in 'lockdown' a partire da giovedì. Lo ha annunciato il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, come riferisce il Guardian. Il provvedimento rimarrà in vigore per sei settimane. Melbourne ha registrato un aumento dei casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati 191 i nuovi contagi, incremento record su base giornaliera. Le autorità australiane questa settimana avevano già deciso di isolare lo Stato di Victoria, nel tentativo di contenere il preoccupante riacutizzarsi della diffusione del virus.