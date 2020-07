Kanye West ha annunciato la sua candidatura a presidente degli Usa

AGI - Il rapper Kanye West ha annunciato che presenterà la propria candidatura alle presidenziali Usa, dopo aver appoggiato l'attuale presidente e candidato alla rielezione, Donald Trump. "Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti", ha twittato sul suo account di 29,4 milioni di follower, usando l'hashtag #2020VISION.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION